Sind Diogo Sangre und Vanessa Mariposa inzwischen ein Paar? Bereits vor Are You The One – Reality Stars in Love lernten sich die beiden kennen – in der Kuppelshow kamen sie sich dann sogar noch näher. Während einige Zuschauer bereits vermuteten, dass bei den Influencern Liebe in der Luft liege, druckste das Duo bei der TV-Reunion noch herum und betonte, sich bisher einfach gut zu verstehen. Doch was läuft denn nun zwischen Diogo und Vanessa?

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung redeten die beiden nach dem großen Wiedersehen nun Tacheles. "Wir sind nach 'Are You The One?' immer noch kein Paar", verriet Diogo. Doch auch wenn diese Antwort für einige Fans ernüchternd sein wird, stehen die Sterne nicht allzu schlecht – immerhin betonten sowohl der Muskelmann als auch die Blondine, dass sie sich vorstellen könnten, in Zukunft als Paar durchs Leben zu gehen.

Dass die beiden bei "Are You The One?" aufeinandertreffen werden, war für die Reality-TV-Bekanntheiten übrigens bis zuletzt unklar. "Natürlich haben Diogo und ich Kontakt zueinander", machte die Beauty deutlich. So habe man zwar gewusst, dass der jeweils andere an einer Show teilnimmt, aber dass es sich dabei um das exakt gleiche TV-Format handelt, sei eine Überraschung gewesen.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Tätowierer und Reality-Gesicht

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

