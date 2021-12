Megan Thee Stallion darf sich über prominente Gratulanten freuen! In der Musikindustrie hat sich die Rapperin längst einen Namen gemacht. Nebenher hatte die Künstlerin aber auch noch einen ganz anderen Traum. Sie studierte Gesundheitsmanagement – und auch das erfolgreich. Nun feierte die "Cognac Queen"-Interpretin offiziell ihren Uni-Abschluss. Zu diesem Anlass meldeten sich auch einige ihrer Promi-Kollegen mit Glückwünschen bei Megan!

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige die Posts der Gratulanten. Untere anderem Cardi B (29) freute sich über die akademischen Erfolge ihrer Musikerkollegin. "Gratuliere, Megan! Ich weiß, deine Mutter wäre stolz auf dich. Du lässt die Leute hier echt emotional werden", schrieb der Rap-Star. Auch Sängerin Shenseea sprach ihre Glückwünsche aus. Normani Kordei wandte sich mit den Worten "Ich könnte nicht stolzer sein!" an die frischgebackene Absolventin.

In einem eigenen Post ließ sich Megan auch selbst hochleben. "Ich weiß, dass meine Eltern heute ganz stolz auf mich herabschauen. Vielen Dank an alle für all die Liebe heute", schrieb die US-Amerikanerin. Dazu zeigte sie unter anderem ihr Abschlusszeugnis von der Texas Southern University und einen kurzen Clip, in dem sie ebendieses entgegennahm.

