Die US-amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion ist nicht nur in der Musikindustrie sehr erfolgreich – die Grammy-Preisträgerin hat sich in den vergangenen Jahren auch noch ein zweites Standbein aufgebaut: Neben der Arbeit im Tonstudio, Auftritten und Co. studierte die "Cognac Queen"-Interpretin nämlich noch Gesundheitsmanagement. Doch fortan muss die Musikerin nicht mehr büffeln: Megan freute sich auf Social Media jetzt nämlich über ihren Uni-Abschluss!

Auf ihrem Instagram-Profil zelebrierte Megan ihren Uni-Abschluss jetzt mit einer ganzen Reihe von heißen Fotos: Auf den Schnappschüssen setzt die "Savage"-Interpretin ihren Körper in einem superknappen Metallic-Bikini und einer farblich passenden Schärpe in Szene. "Ich habe meinen Hintern gezeigt und bin trotzdem zum Unterricht gegangen", scherzte die 26-Jährige und betonte: "Die verdammte Megan Thee Stallion aka der verdammte Htown Hottie feiert am 11. Dezember ihren Abschluss an der Texas Southern University."

Natürlich meldeten sich nach diesem heißen Posting zahlreiche Fans und Promikollegen zu Wort, um Megan zu ihrem Uni-Abschluss zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch! Inspirierender geht es nicht mehr!", schrieb beispielsweise der US-amerikanische Rapper Big Sean (33) in der Kommentarspalte.

Getty Images Megan Thee Stallion bei den BET Awards

Getty Images Megan Thee Stallion, "Savage"-Interpretin

Getty Images Megan Thee Stallion bei den Grammy Awards 2021

