Joanna Page (43) krempelt ihr Leben um! Die britische Schauspielerin und ihr Mann James Thornton erwarten im Moment ihr viertes Kind: Und die werdende Mutter deutete bereits an, dass das Nesthäkchen noch in diesem Jahr zur Welt kommt. Aber nicht nur im Privatleben der "Tatsächlich Liebe"-Darstellerin wird sich in den kommenden Monaten so einiges verändern – auch beruflich steht ein großer Wandel an: Joanna beendet nämlich ihre Schauspielkarriere!

Richtig gehört, gegenüber The Mirror sprach Joanna jetzt über ihre Karrierepläne – und dabei gab sie bekannt, dass sie die Schauspielerei an den Nagel hängen wolle. Denn ihr sei es fortan wichtig, "Zeit mit ihrem Baby" zu verbringen. Allerdings habe sie in Sachen Beruf auch schon neue Pläne: "Ich genieße das Moderieren wirklich sehr – und es funktioniert viel besser mit einer Familie, weil man nicht wochenlang wegmuss", betonte die Blondine.

Joanna gehe im Moderieren zudem so richtig auf. "Man macht immer etwas anderes – und ich liebe es einfach, ich selbst zu sein und mich mit den Leuten zu unterhalten", schwärmte sie von ihren neuen Aufgaben. Offenbar werde die Schwangere schon bald das TV-Format "The Pet Show" moderieren.

Getty Images Joanna Page und James Thornton

Instagram / iamjoannapage Joanna Page im November 2021

Getty Images Joanna Page im November 2012 in London

