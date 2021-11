Spätestens nach diesem Schnappschuss kann Joanna Page (43) ihre Schwangerschaft nicht mehr verheimlichen! Seit August ist es offiziell: Die Schauspielerin und ihr Mann James Thornton erwarten ihr viertes Kind. Bereits kurz nach der Bekanntgabe der süßen Babynews kündigte die "Tatsächlich... Liebe"-Bekanntheit an, dass ihr Nachwuchs noch in diesem Jahr zur Welt kommen soll. Und Joannas Bauch nach zu urteilen, könnte es auch wirklich jeden Moment so weit sein!

"Ich glaube, mein Bauch platzt", teilte Joanna vor wenigen Tagen via Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte die schwangere Schönheit einen wirklich beachtlichen Schnappschuss: Mit einem strahlenden Grinsen lächelt die werdende Mutter in die Kamera – den Großteil des Bildes nimmt allerdings ihr XXL-Babybauch ein. Die pralle Kugel liegt im Sitzen schon komplett auf den Oberschenkeln auf.

"Nicht mehr lange", bemerkte Joanna mit einem Hashtag zu ihrer Aufnahme. Ihre zahlreichen Fans sind dennoch erstaunt von diesem Anblick. "Bist du dir sicher, dass es nicht doch Zwillinge werden?", fragte beispielsweise eine Nutzerin völlig beeindruckt. "Wirklich erstaunlich, was dein Körper mitmacht", teilte ein anderer User mit.

Getty Images Joanna Page und James Thornton

Instagram / iamjoannapage Joanna Page im November 2021

Getty Images Joanna Page, Schauspielerin

