"Tatsächlich... Liebe"-Nacktheit ist Joanna Page unangenehm

Diese Szene war ihr wirklich peinlich! Joanna Page (45) hatte 2003 ihren ersten richtigen Durchbruch mit dem Film Tatsächlich... Liebe. Dort verkörperte sie Judy, die sich während der Dreharbeiten in der Vorweihnachtszeit in John verliebt. Dabei spielten die beiden Body-Double für bekannte Schauspieler – und auch Nacktszenen standen auf dem Drehplan. Noch bis heute ist der Streifen ein beliebter Weihnachtsklassiker. Jetzt verriet Joanna, dass sie den Film aus einem bestimmten Grund nur einmal geschaut habe.

"Ich sehe mich wirklich nicht gerne auf der Kinoleinwand an und schon gar nicht nackt", gestand die 45-Jährige in der amerikanischen Talk-Show Loose Women. Sie habe den Film in der ersten Reihe bei dem Filmfestival Cardiff das erste Mal gesehen – zwischen vielen anderen bekannten Schauspielern. Damals war sie gerade einmal 23 Jahre alt, weswegen die Nacktszene mit ihrem Kollegen Martin Freeman (51) besonders "traumatisch" für sie anzuschauen gewesen sei. Um die Weihnachtszeit würde die "Dream Horse"-Darstellerin ab und zu einige Ausschnitte des Films sehen, das war es dann aber auch.

Ihre Eltern schauen sich den Film anscheinend jedes Jahr wieder an. "Es ist nicht Weihnachten, bis wir unser kleines Mädchen auf dem Fernsehbildschirm gesehen haben", ahmte Joanna ihre Eltern nach und meinte, dass sie die Aussage ziemlich lustig finde.

Getty Images Joanna Page im November 2012 in London

Instagram / iamjoannapage Joanna Page, britische Schauspielerin

Getty Images Joanna Page im Januar 2009

