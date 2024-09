Joanna Page fühlt sich bei Dreharbeiten "wie ein Popstar"

Joanna Page (47), bekannt aus der beliebten Serie "Gavin & Stacey", hat in ihrem BBC-Podcast "Off The Telly" erstmals öffentlich über die Arbeit am bevorstehenden "Gavin & Stacey"-Weihnachtsspecial gesprochen. Die walisische Schauspielerin, die seit 2007 die Rolle der Stacey Shipman spielt, dreht derzeit gemeinsam mit ihren Kollegen in Wales die neuen Folgen. In der jüngsten Episode ihres Podcasts berichtete die Schauspielerin begeistert von den Dreharbeiten, insbesondere von einer Szene mit Ruth Jones, die in der Serie Nessa Jenkins verkörpert. Gedreht werde unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, da oft zahlreiche neugierige Fans anwesend seien. "Wir haben Absperrungen aufgestellt, weil die Menschenmengen immens sind. Man fühlt sich wirklich wie ein Popstar", erzählte Joanna. Besonders beeindruckend sei für sie die hohe Anzahl an Zuschauern, die trotz Regen das Set besuchen würden: Die Fans seien herzlich und kämen unter anderem mit kleinen Geschenken.

Joanna scheint das Rampenlicht in vollen Zügen zu genießen, bevor sie zu ihrem turbulenten Alltag als Mutter von vier Kindern zurückkehrt. "Ich liebe die Aufmerksamkeit gerade sehr, weil ich weiß, dass es nicht lange anhält", gestand sie schmunzelnd. Sie sagte weiter: "Ich genieße den Moment, denn ich weiß, dass ich, wenn es vorbei ist, nach Hause zu vier Kindern gehen werde, die sagen werden: 'Mama, Mama! Kann ich meinen Tee haben? Mama?'" Kein Wunder also, dass die beliebte Schauspielerin die Aufmerksamkeit am Set gerade sehr genießt.

Die Dreharbeiten für "Gavin & Stacey" hätten außerdem auch Auswirkungen auf andere Projekte von Joanna: insbesondere auf ihren BBC-Podcast "Off The Telly". Den zeichnet sie normalerweise mit "EastEnders"-Ikone Natalie Cassidy im Studio auf. Aufgrund ihres eng getakteten Zeitplans mussten die beiden allerdings für die Aufnahme auf Video-Links zurückgreifen – scheint ja gut geklappt zu haben, denn der Podcast erfreut sich weiter großer Beliebtheit.

Getty Images Joanna Page im Januar 2009

Getty Images Joanna Page und ihr Mann James Thornton

