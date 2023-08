"Nicht schön genug": So liefen die Castings für Joanna Page

Dieses Casting wird sie wohl nie vergessen! Die britische Schauspielerin Joanna Page (46) ist bekannt durch ihre Rolle als Judy in dem Film Tatsächlich... Liebe. Der Streifen wurde zum echten Klassiker und hatte ihr den Durchbruch verschafft. Daraufhin sammelte sie jede Menge Erfahrungen im Schauspielgeschäft. Dabei lernte sie auch die Schattenseiten dieses Businesses kennen und erlebte den ein oder anderen negativen Vorfall. Bei einem Vorsprechen sagte man Joanna, sie sei nicht schön genug!

In der TV-Show "Loose Women" erzählt die Schauspielerin von ihren Rückschlägen in ihrer Karriere, die sie überwand und erinnert sich dabei an ein heftiges Casting: "Ich hatte ein Vorsprechen [...] und dachte, es läuft richtig gut. Aber dann sagten sie zu meinem Agenten: 'Könntest du ihr bitte sagen, dass wir sie nicht schön genug finden?'" Daraufhin habe der Talent-Koordinator vorgeschlagen, sie könne sich professionell schminken lassen und wiederkommen.

Danach seien sie immer noch nicht zufrieden gewesen und hätten ihren Akzent kritisiert. Deshalb nahm sie Sprach-Coaching und bekam letztendlich die Rolle. Joanna bezeichnet das Schauspielbusiness als brutal, jedoch müsse man das einfach hinnehmen. Vor circa zwei Jahren kehrte sie der Schauspielerei den Rücken und entdeckte das Moderieren für sich. Grund dafür war die Geburt ihres vierten Kindes. Seither moderiert sie das TV-Format "The Pet Show".

Anzeige

Getty Images Joanna Page im Januar 2009

Anzeige

Instagram / iamjoannapage Joanna Page, britische Schauspielerin

Anzeige

Instagram / iamjoannapage Joanna Page, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de