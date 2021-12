Warum schlug Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. so über die Stränge? Eigentlich hatte sich der ehemalige Love Island-Kandidat vorgenommen, in dem Fremdgeh-Format nicht zu trinken. Doch bereits am ersten Abend warf er seine Vorsätze über Bord – und schaute ein wenig zu tief ins Glas. Promiflash hat bei Henrik nun nachgehakt. Warum entschied er sich doch dazu, mit den anderen Teilnehmern zu feiern?

Im Gespräch mit Promiflash gestand der Politikerenkel, dass er sich in der Männervilla einfach habe ablenken müssen. "Mir ging es so schlecht jeden Tag", gab er ehrlich zu. Die räumliche Trennung von seiner Freundin Paulina Ljubas (25) sei ihm überhaupt nicht leichtgefallen. Immer wieder brach Henrik in Tränen aus, bevor er seine Sorgen dann doch wieder im Alkohol ertränkte und mit den Verführerinnen feierte. "Ich wäre sonst durchgedreht", erklärte er sein Verhalten.

Die Situation sei sogar so schlimm für den Reality-TV-Star gewesen, dass er sich mehrmals überlegt habe, freiwillig seine Koffer zu packen – und die Heimreise früher als geplant anzutreten. "Ich habe öfter daran gedacht, abzubrechen", räumte der 25-Jährige im Interview ein und fügte hinzu: "Es war eine sehr schwere Zeit für mich."

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Henrik Stoltenberg, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de