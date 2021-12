Was für ein Body! Die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (52) steht seitdem sie 17 Jahre alt ist im Rampenlicht. Doch nicht nur ihre schauspielerische Leistung, etwa in "Die Maske des Zorro" oder in "Verlockende Falle", begeisterte ihre Fans, sondern auch ihre Schönheit. Die Frau von Michael Douglas (77) zählt wohl zu den attraktivsten Hollywood-Stars überhaupt. Und auch mit 52 Jahren macht Catherine einfach eine super Figur!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Beauty nun Einblicke von einem ihrer Fotoshoots. Total ausgelassen tanzt sie dabei zu dem Song "Let's Dance" von David Bowie (✝69) vor der Kamera. Und dabei fällt auf: Catherine ist einfach immer noch mega-hot! In einem hautengen schwarzen Sport-Outfit setzt sie ihren schlanken Body perfekt in Szene.

Doch dieser Hammer-Körper kommt auch nicht von ungefähr. In einem Interview erzählte Catherine nämlich, dass sie sich momentan ziemlich gesund ernähren würde – Süßigkeiten kämen ihr dabei nicht auf den Tisch. Im Seniorenalter wolle sich die Brünette allerdings richtig gönnen.

Getty Images Catherine Zeta-Jones bei den Emmy-Awards in L.A. im September 2019

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones im Dezember 2021

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im Juli 2021

