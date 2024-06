Sexy Urlaubsgrüße: Catherine Zeta-Jones posiert im Badeanzug

Sie genießt den Sommer: Auf Instagram lässt Catherine Zeta-Jones (54) ihre Fans daran teilhaben, wie gut es der Schauspielerin gerade geht. In ihrer Story postet sie nämlich einen lustigen Schnappschuss von sich in einem asymmetrischen schwarzen Badeanzug. Sie posiert lässig vor einem großen Spiegel und setzt so perfekt ihre langen Beine in Szene. Tatsächlich erkennt man die "Chicago"-Darstellerin fast nicht, denn sie trägt einen großen Fedora-Hut und eine Sonnenbrille, die ihr Gesicht zur Hälfte verdecken. Dazu schrieb sie verschmitzt: "Ups! Du hast mich beim Posieren erwischt!"

Dass sich die walisische Schauspielerin in ihrem Körper wohlfühlt, zeigt sie immer mal wieder gerne im Netz – so auch vor zwei Tagen. Da teilte sie zwei schwarz-weiße Bilder von sich auf derselben Plattform. Auf dem ersten Foto sieht man nur ihre Beine, die Catherine kunstvoll in die Luft hält. Im Hintergrund sieht man einen Pool und Palmen. Das zweite Foto zeigt die zweifache Mutter in einem knappen Bikini und einem großen Hut. Ihre Silhouette wird von hinten bestrahlt, da sie vor einer offenen Balkontür zu stehen scheint. Es ist unklar, aus welchem Jahr die Fotos stammen, aber sie kommen bei ihren Fans trotzdem gut an. "Du bist einfach immer noch die Coolste und die Schönste" und "Du bist ein Traum!" schreiben die Anhänger in den Kommentaren.

Auch sonst scheint es bei dem "Die Maske des Zorro"-Star gut zu laufen. Nachdem im vergangenen Jahr Gerüchte aufgekommen sind, dass Catherine und ihr Ehemann Michael Douglas (79) sich getrennt hätten, zeigten sie sich immer wieder zusammen und widerlegten mit ihrer öffentlichen Turtelei jegliche Behauptungen. Zuletzt wurden sie zusammen auf einem Golfplatz gesichtet, wo sie den ganzen Tag verbracht hatten.

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones, Juni 2024

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

