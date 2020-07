Heiß, heißer, Catherine Zeta-Jones (50)! Dass die Schauspielerin ein echter Hingucker ist, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Dabei kommt ihre atemberaubende Figur nicht von ungefähr – im Netz bewies die Oscar-Preisträgerin schon mehrfach, dass Sport in ihrem Alltag eine große Rolle spielt. Ihren durchtrainierten Körper braucht die Beauty demnach keinesfalls zu verstecken.Jetzt zeigte sich Catherine sogar ganz sexy in Bademode!

"Die Sonne scheint", betitelte Catherine am vergangenen Montag ein aktuelles Selfie auf Instagram. Darauf umhüllte lediglich ein schwarzes Bikini-Oberteil die füllige Oberweite der "Chicago"-Darstellerin. Mit sexy Gesichtsausdruck und verspiegelter Sonnenbrille lächelte die 50-Jährige charmant für den freizügigen Schnappschuss in die Kamera: Die brünette Schönheit schien das sommerliche Wetter in vollen Zügen genossen zu haben.

Dieser verführerische Anblick dürfte sicherlich auch Catherines Ehemann Michael Douglas (75) gefallen haben. Die Fans waren jedenfalls völlig aus dem Häuschen: Neben einigen Flammen-Emojis hagelte es auch zahlreiche Komplimente für die Zweifach-Mutter. Ein Nutzer bezeichnete Catherine sogar als "wahre Naturschönheit".

Anzeige

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Filmstar

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas, Januar 2020

Würdet ihr euch über weitere Schnappschüsse von Catherine freuen? Aber klar doch! Nee, lass mal! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de