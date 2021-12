Mut zur Farbe! Ginger Costello Wollersheim ist für extravagante Outfits und schrille Looks bekannt. Die Frau der Rotlicht-Legende Bert Wollersheim (70) geizt nicht mit ihren Reizen und verzaubert ihre Fans regelmäßig mit heißen Fummeln. Klar, dass dabei die Frisur dem Dress in Nichts nachstehen darf – und genau hier legte Ginger jetzt nach: Mit einer Megamähne in Knallpink sorgte sie im Netz für gute Stimmung!

Ihre neue Haarpracht zeigte Ginger ihren Followern auf Instagram. Dort postete die Beauty ein Foto, auf dem sie als Pink Barby in die Kamera strahlt. "Ich bin wirklich superzufrieden mit meinen neuen Extensions", freute sie sich unter dem Beitrag. Die Frise der Schlagersängerin ist jetzt jedoch nicht nur deutlich länger als vorher – vor allem die knallige Farbe dürfte viele Fans umhauen.

In den Kommentaren unter dem Post überschlugen sich die begeisterten Stimmen. "Sieht hammer aus, Ginger!", schrieb eine überwältigte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fügten zahlreiche Herz- und Flammen-Emojis hinzu.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2021

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello, TV-Bekanntheit

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und seine Frau Ginger, März 2021

