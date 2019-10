Ginger Costello zeigt sich auf der Venus in einem Hammer-Look! Aktuell ist die Erotikmesse in Berlin in vollem Gange und Stars und Sternchen lassen sich bei diversen Veranstaltungen in dem Anlass entsprechenden Outfits sehen. Nicht nur die Aushängeschilder der Messe, Micaela Schäfer (35) und Patricia Blanco (48), fallen dabei durch viel nackte Haut auf – auch die bessere Hälfte von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (68) setzte ihren Body nun mit einem gewagten Kleid in Szene. Auf der Venus-Pre-Party zeigte sich die Blondine mit einem Mega-Dekolleté.

In einem kurzen, roten Kleid mit XXL-Ausschnitt posierte die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin bei der Night of the Nights Visit-X-Feier am vergangenen Mittwoch. Dabei setzte die Blondine mit ihrem Outfit auf einen "Recycling"-Look: Schon bei einer Premiere im Juni hatte sich das TV-Sternchen in dem roten Dress präsentiert. Auch Gingers Mann warf sich für die Venus-Veranstaltung mächtig in Schale und strahlte mit gold gemusterter Hose und farblich passendem Halstuch neben seiner Liebsten in die Kameras der Fotografen. Bei den Awards am darauffolgenden Tag konnte sich Ginger ebenfalls auf dem roten Teppich sehen lassen: In einem schwarzen Kleid mit Federschmuck hatte sie ihre Oberweite erneut gekonnt in Szene gesetzt.

Während Bert und Ginger auf dem Red Carpet die Hände kaum voneinander lassen konnten und Arm in Arm durchs Blitzlichtgewitter gingen, war Bachelor in Paradise-Teilnehmer Aurelio Savina (41) alleine auf den Events der Messe unterwegs. Am kommenden Dienstag wird er in der TV-Kuppelshow zu den anderen Singles dazustoßen. Ob er also schon bald mit einer Partnerin über die roten Teppiche stolzieren wird?

Splash News Bert Wollersheim und Ginger Costello bei der Visit-X "Night of the Nights"-Pre-Venus-Party

Anzeige

Splash News Bert Wollersheim und Ginger Costello bei der Venus 2019

Anzeige

Splash News Aurelio Savina und Ginger Costello bei der Venus Pre-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de