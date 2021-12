Chris Browns (32) neuestes Accessoire spaltet seine Fangemeinde! Der Sänger ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Hip-Hop-Szene. Neben der Musik hat der US-Amerikaner aber noch eine weitere Leidenschaft: Fashion. Bei der Wahl seiner Kleidung tobt der Rapper sich oft kreativ aus und erfindet sich immer wieder neu. Nun trug Chris eine fancy Handtasche – damit konnte er aber nicht alle seine Fans überzeugen!

Der "Look at Me Now"-Interpret postete auf Instagram ein Foto, auf dem vor allem sein ausgefallenes Accessoire ins Auge sticht: Auf dem Bild trägt er eine Louis-Vuitton-Tasche in Flugzeugform, die von dem im November verstorbenen Modeschöpfer Virgil Abloh entworfen wurde. Das Designerstück kostet umgerechnet über 34.000 Euro. Einigen Followern scheint es aber nicht so gut zu gefallen. "Was für eine unpraktische Tasche" oder "Ernstgemeinte Frage: Was soll in diese kleine Tasche passen?" schrieben beispielsweise zwei Instagram-Nutzer.

Andere wiederum feierten das luxuriöse Teil. "Das ist die coolste Tasche, die ich jemals gesehen habe", schwärmte ein Abonnent. Andere gedachten außerdem des Designers Virgil Abloh: "Wie toll, die Virgil-Tasche! Möge er in Frieden ruhen."

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown, Sänger

Getty Images Chris Brown bei den Grammys im Januar 2020

Getty Images Virgil Abloh im Februar 2019 in Paris

