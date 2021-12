Daniel Völz (36) zeigt, was er hat! Als Protagonist der Datingshow Der Bachelor verdrehte der Hottie bereits vielen Frauen den Kopf. Damit macht er aber auch abseits der Kameras weiter. Im Netz teilt der Enkel des Schauspielers Wolfgang Völz (✝87) nur allzu gerne Schnappschüsse aus seinem Leben und setzt dabei seinen Hammer-Körper gekonnt in Szene – so auch jetzt: Daniel posiert oberkörperfrei und präsentiert seine Muskeln!

In seiner Instagram-Story postete der 36-Jährige ein Bild, welches wohl unmittelbar nach seinem Work-out geknipst wurde. Dabei wird mehr als deutlich: Das Training zahlt sich aus! Daniels Oberarme sind total definiert und sogar ein Sixpack ist zu erkennen. "Nach einer Woche Gym-Pause bin ich zurück, Baby! Und es fühlt sich so gut an", schrieb der Muskelmann unter das Pic. Anscheinend zieht er im Sport wieder richtig durch.

Doch nicht nur im Fitnessstudio läuft es bei Daniel momentan ziemlich gut. Denn der einstige TV-Casanova konnte eine Rolle in der fiktiven Produktion "Afterglow – Alles nur Show?" landen. Das Format zeigt, wie die Kandidaten nach den Dreharbeiten einer Datingshow erstmals wieder aufeinander treffen – Drama und Flirts inklusive!

Anzeige

Hashtag Daily Daniel Völz und Anna Juliana Jaenner in "Afterglow – Alles nur Show?"

Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

Anzeige

ActionPress / Bieber, Tamara Daniel Völz im April 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de