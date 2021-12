Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) im Baby-Talk! Die zwei Reality-TV-Stars lernten sich in der diesjährigen Ausgabe von Bachelor in Paradise kennen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Diskussionen funkte es gewaltig zwischen dem Influencer und der Beauty. Bei der großen Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (57) verkündeten sie dann die Hammer-News: Das Paar erwartet sogar schon gemeinsamen Nachwuchs! Wissen Samira und Serkan denn auch bereits das Babygeschlecht?

Mit Promiflash sprachen die zwei nun über ihr gemeinsames Glück und verrieten: Das Geschlecht wurde bereits festgestellt! "Wir haben tatsächlich schon einen Umschlag bekommen, wo es drin steht, aber wissen es selber nicht. Den Umschlag hat die Freundin von Samira", erklärte Serkan. Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten, werden die Eltern erst bei einer Gender-Reveal-Party erfahren – und diese ist schon ganz bald! "Ich bin schon sehr aufgeregt vor dem Moment. Am 27.12. ist es so weit", offenbarte er daraufhin.

Vor seiner neuen Rolle als Vater habe der Ex-Bachelorette-Boy zwar keine Angst, aber großen Respekt: "Aber wir werden es gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf Samira, sie macht das schon so gut, als wäre sie zum vierten Mal schwanger. Wir werden richtig gute Eltern. Da bin ich mir zu tausend Prozent sicher", schwärmte Serkan von seiner Liebsten und blickte voller Vorfreude in deren gemeinsame Zukunft.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl im Dezember 2021 in Regensburg

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de