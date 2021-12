Vermarkten Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) vielleicht bald eine Schwangerschaft auf OnlyFans? Seit dem ersten Dezember verdient sich das Ehepaar mit Content auf der Schmuddelplattform etwas Geld dazu. Nackt und sexy ist das allerdings nur selten: Derzeit öffnet die ehemalige Let's Dance-Kandidatin nur täglich ein Türchen ihres Luxus-Adventskalenders. Erotische Fotos und Videos soll es nur bis zu einem gewissen Maße geben – denn bei Laura und Michael steht eine große Veränderung an. Ob es sich dabei vielleicht um gemeinsamen Nachwuchs handelt?

In ihrem ersten OnlyFans-Livestream am Freitag kündigte der Schlagerbarde an: "In wenigen Wochen startet eine unglaubliche Veränderung in unserem Leben, und da werden wir euch mitnehmen. Das werden wir euch hier verraten – nur bei OnlyFans. Das ist vielleicht das Aufregendste in meinem Leben." Außerdem erklärte der 49-Jährige, dass schon bald ein weiterer Umzug anstehe. Vielleicht in eine passendere Behausung, wo auch ein Baby genug Platz findet? "Es passieren Dinge, damit rechnet keiner", machte er es spannend.

Dass Laura mit ihren zarten 21 Jahren tatsächlich in anderen Umständen sein könnte, darauf deuteten auch einige Instagram-Storys in den vergangenen Tagen hin. Als die Influencerin im Netz einige Klamotten verkaufen wollte, zeichnete sich unter ihrem schwarzen Strickkleid eine Mini-Wölbung ab. Und auch Michas Kommentar, dass er ihren Abonnenten in etwa zwei Wochen mehr sagen könne, passt möglicherweise zu der Theorie – vielleicht hat Laura bis dahin die ersten zwölf Wochen hinter sich gebracht.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit einer verdächtigen Wölbung

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

