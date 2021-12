Wie hat Carina Spack (25) auf die plötzliche Babynews ihres Ex-Partners Serkan Yavuz (28) reagiert? In der aktuellen Bachelor in Paradise-Staffel hat es zwischen dem gebürtigen Regensburger und der Single-Lady Samira Klampfl (28) ordentlich gefunkt. Beim großen TV-Wiedersehen verkündete das Pärchen neben seiner Beziehung dann auch, dass es gemeinsamen Nachwuchs erwartet – ein "Paradise Baby 2022", wie sie es nannten. Doch was sagt eigentlich Serkans Ex Carina dazu?

"Von den Babygerüchten habe ich tatsächlich schon etwas länger gehört", verriet die Blondine gegenüber RTL. Meist würden diese Spekulationen dann auch stimmen. Der Rosenkrieg zwischen Serkan und Carina scheint jedenfalls beendet zu sein. Den werdenden Eltern wünscht die Beauty zumindest nur das Beste: "Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt. Dass sie einfach glücklich werden, lange zusammen bleiben und dass das Kind auf jeden Fall gesund ist!"

Dass Serkan und Samira nun ein Paar sind, stört Carina offenbar wenig: "Mit uns hat es ja nicht so gut geklappt. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass Samira ein ganz anderer Typ ist als ich", erklärte sie schlicht zu den Liebes-News.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack im Juli 2021

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de