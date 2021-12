Dieser rote Teppich hatte es in sich! Am Donnerstag läuft in Deutschland der neueste Streifen aus dem Hause Marvel an: In Spider-Man: No Way Home kämpft Tom Holland (25) als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nach der Enthüllung von Mysterio (Jake Gyllenhaal, 40) um seinen guten Ruf und holt sich dabei wortwörtlich strange Hilfe. Anfang der Woche feierte der Film in Los Angeles Premiere – und zu diesem Anlass schmissen sich die Stars und Sternchen in ihre heißesten Outfits!

Auf dem roten Teppich in der Stadt der Engel strahlten besonders die Hauptdarsteller Tom und Zendaya Coleman (25) für die Fotografen. Während der Brite einen zweireihigen Anzug in Schokobraun trug, posierte seine Freundin in einem hauchdünnen Trägerkleid mit extra hohem Schlitz. Ebenso sexy präsentierte sich auch Madison Beer (22) – das Model wählte ein knappes rotes Kleid und lange seidene Handschuhe. Jamie Foxx (54) kam in Begleitung seiner Tochter Corinne (27), die besonders mit ihrem extravaganten Make-up auffiel.

Der neue "Spider-Man"-Film wird bereits vor Kinostart als Kassenschlager gehandelt. Immerhin räumte schon der erste Trailer des Streifens im Sommer mächtig Klicks im Netz ab – der Teaser wurde satte 355,5 Millionen Mal angeschaut. Werdet ihr euch "Spider-Man – No Way Home" anschauen? Stimmt unten ab!

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles

Getty Images Madison Beer bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles

Getty Images Jamie Foxx mit seiner Tochter Corinne, Los Angeles 2021

Getty Images Sasha Banks bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Getty Images Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

