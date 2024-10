Endlich: Tom Holland verrät Drehtermin für "Spider-Man 4"

Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Fans von "Spider-Man"! Der aktuelle Darsteller der Kultrolle, Tom Holland (28), verriet am Dienstagabend während eines Interviews in der The Tonight Show mit Jimmy Fallon (50) neue Details zum Dreh des kommenden Films. Voller Euphorie geriet der Star ins Schwärmen und enthüllte: "Nächsten Sommer beginnen wir mit den Dreharbeiten. Alles ist startklar." Er betonte zudem direkt, wie riesig seine Vorfreude ist: "Es ist super aufregend. Ja, ich kann es kaum erwarten."

Nur kurze Zeit nach der heiß ersehnten Bekanntgabe des Drehtermins folgte am Mittwochmorgen ein weiteres spannendes Interview mit Tom bei Good Morning America: Dort plauderte der beliebte Schauspieler gleich noch ein paar interessante Details aus. Er meinte, dass das Team hinter der Produktion bereits nah dran sei, ein Konzept zu haben, dass den Fans würdig sei: "Jetzt sind wir zuversichtlich, dass die Idee stark genug ist, um weiterzumachen [...]. Die Idee ist verrückt, sie ist ein bisschen anders als das, was wir bisher gemacht haben."

Der schwer beschäftigte Actionstar darf sich jedoch nicht nur über die bald beginnenden Dreharbeiten zu "Spider-Man 4" freuen, sondern auch über die Zusage für ein weiteres aufregendes Projekt! Er wird an der Seite von Matt Damon (54) in Christopher Nolans (54) neuem, streng geheimen Film mitspielen. Dem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge sind allerdings bisher weder die Handlung noch der Titel des Projekts bekannt. Ebenso bleibt auch die Rolle von Tom vorerst ein Geheimnis.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Getty Images Filmregisseur Christopher Nolan, März 2024

