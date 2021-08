Der dritte Spider-Man-Film knackt schon vor der Veröffentlichung Rekorde! Zwar wird der langersehnte Streifen erst ab dem 16. Dezember in den deutschen Kinos zu sehen sein, doch für die Marvel-Fans gab es Anfang der Woche schon einmal einen kleinen Vorgeschmack: Endlich wurde der Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" veröffentlicht. Die Vorschau kam bei den Zuschauern unglaublich gut an. Über 350 Millionen Mal wurde der Clip aufgerufen – öfter als je ein Trailer zuvor.

Bisher war der Trailer zu "Avengers: Endgame" die meistgeklickte Filmvorschau, wie filmstarts.de berichtet. 289 Millionen Aufrufe hatte der Clip innerhalb der ersten 24 Stunden zu verbuchen. Dieser muss sich nun allerdings mit Platz zwei begnügen. Der Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" stieß den bisherigen Rekordhalter mit 355,5 Millionen Online-Abrufen binnen der ersten 24 Stunden vom Thron.

Nähere Details über die neuesten Erlebnisse rund um Peter Parker werden bislang jedoch vor der Öffentlichkeit unter Verschluss gehalten. Aus dem Trailer geht allerdings hervor, dass neben Tom Holland (25) alias Spiderman höchstpersönlich auch noch einige andere bekannte Gesichter vorbeischauen werden. Unter anderem wird Benedict Cumberbatch (45) in seiner Rolle als Doctor Strange mit von der Partie sein.

ActionPress Tom Holland als Spider-Man

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Homecoming"

ActionPress Benedict Cumberbatch als Doctor Strange

