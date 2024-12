Diese großen Schurkenrollen lehnte Billy Bob Thornton ab

Billy Bob Thornton (69) hat in einem Interview mit dem "Bingeworthy"-Podcast von The Playlist enthüllt, dass er in der Vergangenheit bereits zwei ikonische Bösewicht-Rollen abgelehnt hat. Der Schauspieler wurde sowohl für die Rolle des Green Goblin in Sam Raimis (65) Spiderman als auch für die des Waffenhändlers Owen Davian in "Mission: Impossible III" angefragt – doch beide Angebote schlug er aus. "Ich habe nicht viel Interesse an solchen Rollen", erklärte Billy Bob. Besonders letzterer Part hätte bedeutet, dass er sich auf der Leinwand mit Tom Cruise (62) hätte anlegen müssen, was ihn nicht reizte.

Stattdessen sind diese beiden Charaktere zu gefeierten Darstellungen ihrer Schauspieler geworden: Willem Dafoe (69) trat als Green Goblin auf, auch jüngst in "Spiderman: No Way Home", während der verstorbene Philip Seymour Hoffman (✝46) als Owen in "Mission: Impossible III" glänzte. Für Billy Bob war die Entscheidung klar: Auf stundenlange Maske wie bei "Spider-Man" oder die Prominenz als Mega-Verbrecher in einem Kassenschlager hatte er keine Lust. "Wenn man der Bösewicht in so einem großen Film ist, erinnert sich das Publikum für immer daran", sagte er im Interview mit dem Podcast. Er bevorzuge vielmehr unerwartete Rollen in Filmen, die nicht so vorhersehbar seien. Dabei blieb er sich treu und nahm Auftritte in Produktionen wie "Bad Santa" oder "Armageddon" an.

Privat ist Billy Bob für seine exzentrische Persönlichkeit bekannt, die auch immer wieder in seinen Rollen durchscheint. Der Oscar-Preisträger war fünf Mal verheiratet, darunter bis 2003 mit Schauspielerin Angelina Jolie (49), mit der er eine turbulente Beziehung führte. Fans erinnern sich noch gut an ihre gemeinsame Vorliebe für ungewöhnliche Gesten, wie das Tragen von blutgefüllten Amuletten mit dem Namen des anderen. Heute ist der Schauspieler vor allem für seinen bodenständigen Humor und seine Liebe zur Musik bekannt – er ist bis heute Frontmann seiner Band "The Boxmasters". Seiner Karriere hat die Ablehnung dieser Bösewicht-Rollen offenbar nicht geschadet, sondern ihm eher die Möglichkeit gegeben, seine Vielseitigkeit anders zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Kevin Winter Billy Bob Thornton bei den Golden Globes 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, Juli 2001

Anzeige Anzeige

Anzeige