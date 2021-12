Ed Sheeran (30) wurde 2021 zum TikTok-Star. Der Sänger ist in den vergangenen Monaten musikalisch wieder so richtig durchgestartet. Für sein lang ersehntes Album "=" wurde der "Bad Habits"-Interpret von seinen Fans gefeiert. Sein musikalisches Comeback bescherte dem Briten aber noch einen ganz anderen Erfolg – und zwar auf Social Media: Ed war im vergangenen Jahr in Großbritannien der erfolgreichste TikToker!

Das gab TikTok nun selbst bekannt. Demnach wurden die Videos von keinem anderen User in Großbritannien 2021 so oft angeklickt wie die von dem 30-Jährigen. Das dürfte wohl nicht zuletzt daran liegen, dass Ed gleich drei seiner Singles von dem Album "=" exklusiv auf der Videoplattform vorgestellt hat. Eds Videos wurden aber nicht nur am häufigsten angeschaut, er hat in den vergangenen zwölf Monaten auch die meisten Follower dazugewonnen. Zurzeit folgen dem Rotschopf 9,5 Millionen Menschen auf TikTok.

Mit seiner Performance während der Fußballeuropameisterschaft in diesem Sommer, die man live auf TikTok streamen konnte, stellte Ed sogar einen neuen Rekord auf. Seinen Auftritt verfolgten damals 5,5 Millionen User. Damit ist sein EM-Konzert nicht nur der meistgesehen TikTok-Live-Auftritt in diesem Jahr, sondern sogar aller Zeiten.

