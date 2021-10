Ed Sheeran (30) erobert wieder die Musikwelt – und natürlich auch die Herzen seiner Fans! Nach seinen megaerfolgreichen Alben "+", "x" und "÷" veröffentlichte der gebürtige Brite heute sein neuestes Projekt "=". Aber wie kommt seine neueste Platte eigentlich kurz nach dem Release an? So viel sei gesagt, der "Shivers"-Interpret hat es einmal mehr geschafft: Eds Fans feiern sein neues Album "=" nämlich total!

Ed veröffentlichte sein Album nicht nur als Platte und auf allen Streamingdiensten, er hat seine neuen Songs auch auf YouTube hochgeladen – und auf der Videoplattform rasten die Fans im Moment förmlich aus. "Jeder Song dieses Albums ist ein Meisterwerk!", "Das Album ist perfekt!" oder auch "Das Album ist so persönlich und das liebe ich!", schwärmten beispielsweise drei Supporter in der Kommentarspalte über die neuen Lieder.

Diese positiven Reaktionen sind aber auch kein Wunder – immerhin hat Ed bei der Arbeit an seinen neuen Liedern ordentlich sein Herz ausgeschüttet. "'=' ist ein äußerst persönliches Album, das mir sehr viel bedeutet", betonte der Musiker in einer offiziellen Pressemitteilung von Warner Music und erklärte genauer: "Mein Leben hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert: Ich habe geheiratet, bin Vater geworden, habe Verlust erlebt. All diese Themen verarbeite ich im Verlauf des Albums."

Getty Images Sänger Ed Sheeran bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Ed Sheeran bei den Earthshot Prize Awards in London im Oktober 2021

Getty Images Ed Sheeran auf einer Pressekonferenz in Berlin im Februar 2018

