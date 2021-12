Lisa Marie Straube kann es offenbar nicht lassen! Durch ihre angebliche Liaison mit BVB-Kicker und Cathy Hummels (33) Ehemann Mats Hummels (32) wurde die Influencerin erstmals zum Gespräch in der Öffentlichkeit. Neben den Schlagzeilen zog die Beauty allerdings auch mit ihren freizügigen Posts in den sozialen Netzwerken alle Blicke auf sich. Jetzt sorgte die Netzbekanntheit für Nachschub in Sachen schlüpfriger Content: Lisa Marie posiert megasexy im Netz!

"Gib diesen Hatern etwas, worüber sie sprechen können", teilte die dunkelhaarige Schönheit ihren rund 41.000 Followern via Instagram mit einem frechen Emoji mit. Gesagt, getan. Passend zu ihrer Aussage teilte Lisa ein Spiegelselfie, auf dem sie äußerst verführerisch an der Wand lehnt. Neben einer Jogginghose trägt der Webstar darüber hinaus nur einen schwarzen BH – und der erfüllt seine Aufgabe bestens: Die pralle Oberweite scheint den Betrachtern des Schnappschusses jeden Moment ins Gesicht zu springen.

Die Dortmunderin weiß ihre Kurven wohl ganz gekonnt in Szene zu setzen. Und auch Lisas Community ist von dem aufreizenden Beitrag komplett angetan. "Oh, wow!" und "Wie schön du bist!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente. Sogar Lisas Papa hinterlässt einen Kommentar mit den Worten: "Mein Engel!"

Lisa Marie Straube, Influencerin

Lisa Marie Straube, Influencerin

Lisa Marie Straube im August 2021

