Na, wenn ihren Fans bei diesem Anblick nicht heiß wird! Seit Wochen steht Lisa Marie Straube (21) in den Schlagzeilen. Grund: Die Influencerin soll angeblich die neue Freundin von BVB-Kicker Mats Hummels (32) sein. Bisher schweigen beide zu den Gerüchten. Doch mit diesem Bild dürfte sie ein wenig von dem Liebes-Gossip ablenken: Lisa zeigt sich im Netz nun von ihrer ziemlich hotten Seite!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die junge Influencerin nun zwei ziemlich aufreizende Schnappschüsse von sich. In einem pinkfarbenen BH gehüllt posiert die 21-Jährige für die Kamera und setzt ihre Brüste dabei gekonnt in Szene. "Nur eine kleine Erinnerung daran, dass es uns scheißegal sein sollte, was andere Leute reden und deinen Körper so zu lieben, wie er ist", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Ob sich Lisa jemals zu den Gerüchten über sich und Mats äußern wird? Erst vor Kurzem teilte sie im Netz etwas, was dagegen sprechen dürfte. "Halte dein Liebesleben privat und deine Fröhlichkeit öffentlich", kommentierte sie einen Insta-Post. Während sie also mit ihrem Privatleben nicht gerade öffentlich umgehen will, sind ihre Looks dafür umso offenherziger.

Frederic Scheidemann/Getty Images, Instagram / lisa.straube Collage: Mats Hummels und Lisa Marie Straube

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Oktober 2021

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

