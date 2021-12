Jonathan Steinig (26) hat sich den neuen Bachelor anders vorgestellt. Ab dem 26. Januar startet bei RTL eine neue Rosenstaffel. Jetzt ist auch bekannt: Dominik Stuckmann ist der heiße Kavalier, um dessen Herz die Girls in Mexiko buhlen werden. Aber ist der Unternehmer wirklich der Richtige für diesen Job? Jonathan verriet im Gespräch mit Promiflash: Er und einige andere Bachelorette-Jungs hatten auf einen anderen Typ Mann gehofft.

"Ich und auch die Jungs aus meiner Staffel haben gehofft, dass dieses Jahr ein bisschen mehr Diversität reinkommt", erklärte der Berliner gegenüber Promiflash. Er findet den 29-Jährigen zwar total sympathisch und wünscht ihm für sein TV-Abenteuer und die Suche nach der Mrs. Right viel Glück – hat aber das Gefühl, eine Kombination aus alten Schnittblumenverteilern vor sich zu haben. "Ich muss sagen, ich bin von der RTL-Auswahl ein bisschen gelangweilt, da es in der Vergangenheit schon relativ viele Typen wie ihn gab. Er könnte der Bruder von Niko Griesert und Oliver Sanne sein", betonte Jona.

Nichtsdestotrotz glaubt der Influencer, dass Dominik bei den Ladys gut ankommen wird. "Natürlich wird er bei einigen Frauen punkten. Als Bachelor hat man ja noch mal einen besonderen Harem", witzelte er. Und tatsächlich darf sich der Frankfurter in der Liebes-Villa in Mexiko auf rund 20 Frauen freuen, die sich nur auf ihn konzentrieren können. "Auf dass er den passenden Deckel findet", freut sich Jona trotzdem auf die neue Staffel – immerhin müsse der Bachelor am Ende nicht ihn, sondern die Damen vom Hocker hauen.

Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

