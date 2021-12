Birgit Schrowange (63) ist bald endlich wieder im Fernsehen zu sehen! 25 Jahre lang moderierte die TV-Bekanntheit die RTL-Sendung "Extra", bevor sie sich im Jahr 2019 dazu entschied, sich mehr auf ihr Privatleben zu fokussieren. Nun haben die Fans der beliebten Boulevard-Ikone aber allen Grund zur Freude: Birgit feiert im kommenden Jahr ihr Comeback bei Sat.1 – und zwar gleich mit drei Sendungen!

Das berichtet Bild. Bereits im Frühjahr soll ihre neue Reihe "Birgits starke Frauen" starten. "Ich war immer eine Frauen-Frau, unterstützte in 25 Jahren bei RTL junge Kolleginnen. Jetzt porträtiere ich starke Frauen, prominent und nicht prominent, die noch mal einen Neuanfang wagen", teaserte die 61-Jährige an. Doch damit nicht genug: Auch in zwei weiteren Sendungen ist Birgit mit von der Partie. Diese sollen ebenfalls bereits im kommenden Jahr anlaufen.

Auch privat läuft es bei der ehemaligen "Life! – Die Lust zu leben"-Moderatorin gut. Seit 2019 ist sie mit ihrem Partner Frank Spothelfer verlobt. Mit ihm scheint Birgit auch wirklich das große Los gezogen zu haben. "Mein Franky unterstützt mich bei allem. Er ist mein Glücksfall – und ich bin seiner", schwärmte sie von ihrem Liebsten.

Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

Birgit Schrowange mit ihrem Verlobten Frank Spothelfer

Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

