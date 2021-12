Womit können die Damen bei Dominik Stuckmann punkten? Dem attraktiven Unternehmer wird im kommenden Jahr eine besondere Aufgabe zuteil: Er ist der neue Bachelor! Ab dem 26. Januar wird die neue Staffel ausgestrahlt. Der gebürtige Hesse erhofft sich, in der Datingshow seine große Liebe zu finden. Aber was muss die Traumfrau des passionierten Anglers mitbringen? Das hat Dominik nun ausgeplaudert!

Gegenüber RTL verrät der 29-Jährige, dass er sich eine warmherzige, optimistische, spontane, abenteuerlustige und zielstrebige Partnerin wünscht. "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega Party feiern kann", schildert er. Mit ihr müsse er Pferde stehlen können, daher sollte sie sich für nichts zu schade sein: "Wenn man abends mal ein Dinner hat und dann am Strand den Abend verbringt, sich auch mal in den Sand zu setzen – also unkompliziert."

Wenn er die Richtige findet, könnte es schnell gehen – da Dominik ein äußerst emotionaler Mensch ist, entwickeln sich die Gefühle bei ihm auch ziemlich schnell. "Ich glaube schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein", führt er aus.

Dominik Stuckmann, Unternehmer

Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

