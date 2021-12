Ben Affleck (49) ist von dem Hintern seiner Partnerin absolut hin und weg! Dieses Jahr gingen der Schauspieler und Jennifer Lopez (52) mit der schönen Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie wieder ein Paar sind. Der Hollywood-Star und die Sängerin waren bereits von 2002 bis 2004 zusammen. Seine Freundin J.Lo kennt fast alle Welt nicht nur aufgrund ihrer musikalischen Fähigkeiten, sondern auch wegen ihres berühmt-berüchtigten Popos – und diesen fand Ben offenbar schon immer toll, wie seine Ex-Freundin nun enthüllte!

Katie Cherry lernte Ben über die Onlinedating-Plattform Raya im Jahr 2019 kennen. Drei Monate dateten sich die beiden, bis sie merkten, dass es auf keine Liebesbeziehung hinausläuft. In der Zeit stellte Katie dem 49-Jährigen die ein oder andere pikante Frage, zum Beispiel: "Wie ist J.Los Hintern so?" Für die Kehrseite der "Let's Get Loud"-Interpretin hatte Ben nur schmeichelhafte Worte übrig. "Er sagte, er sei phänomenal", gab sie im Interview mit InTouch Weekly wieder.

Aber warum fragte Katie Ben über seine damalige Ex-Freundin aus? "Ich musste ihn fragen. Sie ist eine Ikone, sie ist wunderbar!", schwärmte sie von der Musikerin. Dennoch sei es das einzige Mal gewesen, dass Ben während ihrer Kennlernphase über J.Lo sprach, gab Katie außerdem zu verstehen.

Backgrid; ActionPress Katie Cherry, Freundin von Ben Affleck

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

