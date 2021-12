Marie Nasemann (32) hatte kurz vor der Entbindung ihres Kindes mit einigen Hindernissen zu kämpfen! Im Oktober brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr zweites Kind zur Welt. Um die Geburt einzuleiten, hatten die Influencerin und ihr Mann Sebastian Tigges sogar mit Sex nachgeholfen. Nachdem das geglückt war, stand das Paar jedoch vor einer weiteren Herausforderung: In der Klinik wollte man sie nicht in den Kreißsaal lassen!

Eigentlich hatte Marie eine Hausgeburt geplant, wie die frischgebackenen Zweifach-Eltern nun in ihrem Podcast "Vier ist 'ne Fete" berichteten. Als das Model jedoch von heftigen Wehen überrascht wurde und die Hebamme nicht erreichbar war, raste das Paar in die Klinik. "Dann sind wir am Krankenhaus angekommen und ich die ganze Zeit mit Turbo-Wehen. Und dann wollte man uns nicht in den Kreißsaal lassen", erzählte die 32-Jährige. Weil sie eine Beleghebamme hatten, wollte eine Krankenschwester Marie in einen anderen Teil der Klinik schicken, damit sie das Baby außerhalb des Kreißsaals zur Welt bringt.

Sebastian brachte dieser Konflikt zur Weißglut. "Dann habe ich die relativ stark angekeift, dass du in dem Zustand nirgendwo mehr hingehst", erinnerte er sich. Immerhin konnte Marie zu diesen Zeitpunkt kaum mehr laufen. Letztendlich kam dann ihre Hebamme, die das Problem zu klären wusste. Somit konnte die TV-Bekanntheit ihr Baby doch noch im Kreißsaal bekommen.

