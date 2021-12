Zendaya Coleman (25) schwärmt im Netz von Tom Holland (25). Die beiden stehen nicht nur seit Jahren gemeinsam für Spider-Man vor der Kamera. Im Laufe der Karriere entstand zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft. Nachdem die Schauspieler knutschend von einem Paparazzo erwischt wurden, stand der Peter-Parker-Darsteller sogar zu ihrer Liebe. Auf dem roten Teppich ist ihre Vertrautheit auch kaum zu übersehen, doch trotzdem wollen sie ihr Liebesglück weitestgehend privat halten. Nun widmete Zendaya ihrem Tom aber süße Zeilen im Netz!

Via Instagram teilte die 25-Jährige ein Foto zu den Dreharbeiten für "Spider-Man". Darauf ist Tom in seiner altbekannten Spider-Man-Kluft zu sehen und hängt an Seilen von der Decke. Zusätzlich postete Zendaya ein Throwback-Foto des Filmstars, auf dem er als Kind im Superhelden-Kostüm steckt. "Mein Spider-Man. Ich bin so stolz auf dich. Manche Dinge ändern sich nie und das ist gut so", schrieb Zendaya zu dem Beitrag.

Doch auch Tom veröffentlichte bereits liebevolle Zeilen über seine Freundin im Netz. Vor wenigen Wochen feierte er Zendayas Auszeichnung bei den CFDA Fashion Awards. Dazu schwärmte er vom Auftritt der Beauty und betonte via Instagram: "Ein unglaublicher Erfolg für einen unglaublichen Menschen!"

Instagram / zendaya Tom Holland am Set von "Spider-Man"

Instagram / zendaya Tom Holland als Kind

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman in Los Angeles im Dezember 2021

