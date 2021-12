Für ihren Mats (33) hat sich Cathy Hummels (33) ganz schön ins Zeug gelegt. Seit mehr als sechs Jahren geht das Paar nun schon gemeinsam durchs Leben. Anlässlich des 33. Ehrentages ihres Liebsten reiste die TV-Persönlichkeit jetzt extra mit ihrem Sohn Ludwig (3) nach Dortmund. Zum Geburtstag bekam Mats nun sogar einen großen Kuchen in Form eines Bärchens von seiner Cathy geschenkt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige nun einen Schnappschuss von den Feierlichkeiten, auf dem sie den besonderen Geburtstagskuchen stolz präsentierte. Augenscheinlich stand am Ehrentag des Borussia-Dortmund-Kickers alles unter dem Motto "Harry Potter", denn das Model trug eine große runde Brille auf der Nase und hatte sich einen Blitz auf die Stirn gemalt. Zudem erkundigte sie sich unter dem Post bei ihrer Community, ob diese passend zum Kuchen "Bärry Potter" genauso gern mögen würden wie sie. "Ich liebe Motto Parties", fügte die Kampf der Realitystars-Moderatorin abschließend hinzu.

In ihrer Story gewährte die Mama eines dreijährigen Sohnes dann weitere Einblicke in die Geburtstagsvorbereitungen. Augenscheinlich war die in Dachau geborene Beauty voll und ganz in ihrem Element, denn Cathy zeigte, dass bis auf das letzte Detail alles auf das Motto des Tages abgestimmt war. Anschließend schienen sich die Partygäste auch allesamt bestens zu amüsieren, denn Cathy teilte einen Clip, in dem sie mit ihren Freundinnen für ihren Mats tanzte.

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de