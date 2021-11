Haben wir etwas verpasst? Das Liebesleben von Cathy Hummels (33) sorgt seit einiger Zeit aus einem bestimmten Grund für Schlagzeilen. Die Influencerin und ihr Ehemann Mats (32) sollen angeblich in einer Ehekrise stecken – zuletzt zeigten sie sich im September gemeinsam als Familie mit Söhnchen Ludwig (3) im Netz, äußerten sich aber nicht direkt zu den Gerüchten. Doch nun lässt die Moderatorin aufhorchen: Cathy telefonierte gerade mit einem absoluten Lieblingsmenschen!

"Facetime mit der Liebe meines Lebens", hob Cathy ein Video in ihrer Instagram-Story hervor. Schnell wurde aber klar: Die hübsche Bayerin telefonierte mit ihrem kleinen Sohn. "Oma, ich mag ein bisschen später ins Bett", so der Dreijährige zu seiner Großmutter, die ihn wohl an diesem Abend hütete. "Du willst auf mich warten?", fragt Cathy ihren Kleinen entzückt. "Ja!", so die Antwort von Ludwig. Mama und Sohn verständigen sich dann darauf, dass er schon mal "das Bett warmkuscheln" könne.

Und was macht Cathy an in der Zwischenzeit? Die 33-Jährige verbringt den Abend bei einem Event in München. Die französische Kosmetikmarke Lancôme eröffnete in der bayerischen Metropole einen Pop-up-Store. Dafür hatte sich die Modebegeisterte ziemlich schick gemacht: In einem rosafarbenen Kostüm und hellen Overknee-Boots legte sie als "Mrs. Mannequin" einen gelungenen Auftritt hin.

Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, November 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Sohnemann Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de