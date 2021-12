Die Fans der bekanntesten Großfamilie Deutschlands können sich auf was gefasst machen! Die vergangenen Monate waren ganz schön aufregend für Silvia Wollny (56) und ihre Liebsten. Der Reality-TV-Star ist mehrfach Oma geworden: Von Sarafina (26) und Peter Wollny (28) hat sie sogar Zwillingsenkel bekommen! Da Casey und Emory zu früh zur Welt kamen, bereiteten sie der Familie nach der Geburt zunächst viele Sorgen. Im Januar erscheint nun die neuste Staffel ihrer Serie – hier erfahren die Zuschauer unter anderem, wie schlecht es Baby Casey wirklich ging und wie die Wollnys das durchgestanden haben.

Am 6. Januar ist es so weit: Die 15. Staffel von Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie kommt raus. Wie der Sender RTL2 in einer Pressemitteilung verrät, bekommen die Fans hier sehr emotionale Einblicke: "Casey muss plötzlich ins Krankenhaus und operiert werden. Wird der Kleine die OP überstehen?", heißt es in der Ankündigung. Gut möglich, dass hiermit Caseys Hirnblutungen und der Leistenbruch gemeint sind, die er wenige Wochen nach seiner Geburt erlitten – und überstanden – hat. Oder aber der kleine Mann musste noch mehr durchmachen, wovon die Fans bisher nichts wussten...

Doch auf die Zuschauer warten in der neuen Staffel auch schöne Momente im Leben der Wollnys: Sie bekommen nämlich Florian Kösters (33) Heiratsantrag an Sylvana Wollny (29) zu sehen! Im September wurde bekannt, dass die beiden Turteltauben sich nach zehn Jahren Beziehung verlobt haben. Die Details rund um den Kniefall kannten ihre Fans bisher aber nicht. Weitere Themen, auf die die Wollny-Community sich freuen kann: Küken Loredana Wollny (17) macht ihren Führerschein und Sarah-Jane Wollny (23) ihre Abschlussprüfung zur examinierten Altenpflegerin.

Casey und Emory Wollny im Oktober 2021

Sarafina und Peter Wollny

Florian Köster und Sylvana Wollny

