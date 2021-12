Das steckt hinter Matthias Höhns (25) Netz-Serie! Der einstige BTN-Star möchte nicht nur Schlagzeilen mit seinem Privatleben machen. Er will jetzt auch mit seinen eigenen Ideen durchstarten. Sein Comedy-Format auf TikTok heißt "Die Serie" und handelt von einem Paar, das erstmals Nachwuchs erwartet. Doch mit Schwangerschaftsgelüsten und Arztterminen nicht genug: Denn die Mütter mischen sich ganz schön in das Leben der werdenden Eltern ein. Die Fans feiern den neuen Content des Influencers. Doch woher nimmt Matthias eigentlich die Inspiration für diese Videos?

Die Situationen in den Clips habe der 25-Jährige zwar nicht eins zu eins im wahren Leben erlebt: "Aber es gibt gewisse Floskeln, Redewendungen und Sätze der Mutti in der Serie, die ich gegebenenfalls auch schon mal in meinem echten Leben gehört habe. Von daher steckt da ein wenig Wahrheit drin", erklärte Matze gegenüber Promiflash. Bewusst stelle er die Reaktionen der Mutter überspitzt dar.

Nicht umsonst heißt die Internet-Sendung "Die Serie - Mütter übertreiben", mit der Matthias seine Fans zum Lachen bringt: "Ich liebe deine Videos einfach", lautet nur einer der zahlreichen Kommentare unter einem seiner Postings. Wie laufen die Dreharbeiten denn so? "So richtig schief ging bisher noch nichts. Es gibt immer mal wieder so Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass mein Schneideprogramm versagt", erzählte er Promiflash. Ansonsten sei Matze überrascht, dass alles so glattläuft.

Anzeige

Sonstige Plakat von Matthias Höhns Show "Die Serie"

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Januar 2021

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de