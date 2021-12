Matthias Höhn (25) blickt auf einen lebensverändernden Moment zurück! Im Juni 2018 hießen der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Ex-Freundin Jenefer Riili ihren Sohn Milan (3) auf der Welt willkommen. Vor wenigen Tagen gab die Influencerin preis, dass sie bereits beim ersten Mal mit dem Laiendarsteller schwanger geworden sei. Eigentlich wollte sie noch gar keinen Nachwuchs – und nahm deshalb die Pille danach. Aber wie erlebte Matze damals eigentlich die Situation? Darüber sprach er nun mit Promiflash.

Im Promiflash-Interview erinnerte sich der 25-Jährige jetzt an die Geschehnisse zurück. "Die Situation damals war natürlich sehr krass und ungewöhnlich, vor allem, weil ich damals noch sehr jung war", gab er ehrlich zu. Als er von Jennis Schwangerschaft erfahren habe, sei Matze gerade einmal 21 Jahre alt gewesen. "Deshalb war das eine Lage, mit der ich erst mal umgehen und überlegen musste, welche Entscheidungen ich jetzt treffe", führte er weiter aus.

Letztendlich entschloss sich das einstige Paar dann dazu, das Kind zu behalten. "Rückblickend kann ich sagen, dass es die beste Entscheidung war, die man hätte treffen können – denn daraus ist das größte Wunder entstanden, nämlich mein Sohn Milan, den ich über alles liebe", schwärmte der Influencer. Der Kleine sei für Matze einfach das Beste, was ihm jemals passiert sei.

