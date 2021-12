Ist heute Jessica Paszka (31) und Johannes Hallers (33) großer Tag? Am vergangenen Heiligabend hielt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer um die Hand der einstigen Rosenlady an. Die Hochzeit soll noch in diesem Jahr stattfinden – wann genau, behielt das Paar jedoch für sich. Die beiden verrieten lediglich, dass die Trauung in Österreich stattfinden wird und dass sie sehr nervös sind. Nun gibt es erste Hinweise, dass Jessi und Johannes' Jawort ganz kurz bevorsteht!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Jessi eine Sequenz, in der sie eine traumhafte Bergkulisse zeigte. Dazu schrieb sie: "Die Vorbereitungen laufen. Ich bin so aufgeregt." In einem weiteren Clip filmte die 31-Jährige schicke High Heels von Jimmy Choo – die eindeutig als Hochzeitsschuhe durchgehen könnten. Zudem teilte sie eine Nahaufnahme eines weißen Glitzerkleides von Galia Lahav mit Spitze und schwärmte: "Das Kleid ist ein Traum." Auch das Make-up ist in Arbeit. Die gebürtige Essenerin wird von Sylvie Meis (43)' Make-up-Artistin Serena Goldenbaum hergerichtet. Auf einer Aufnahme der Einladung ist zu sehen, dass die Hochzeit vom 16. bis 18. Dezember stattfindet und die Trauung tatsächlich für heute um 16:30 Uhr vorhergesehen ist.

Vor wenigen Tagen hat Jessi bereits mit ihrem zukünftigen Namen Haller unterschrieben, weil sie einen neuen Pass beantragen musste. "Es ist ein sehr emotionaler Moment. [...] Das ist etwas ganz Besonderes", schwärmte der Vater ihrer gemeinsamen Tochter Hailey-Su.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller, Reality-TV-Stars

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

