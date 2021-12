Es ist eine stressige Zeit für sie! Peer Kusmagk (46) und seine Frau Janni (31) sind gerade dabei, mit ihren drei Kindern nach Mallorca auszuwandern. Um sich an die neue Heimat heranzutasten, verbringt die Familie schon mal diesen Winter auf der Baleareninsel. Doch so ganz angekommen sind die fünf dort anscheinend noch nicht: Janni meldete sich jetzt aus dem Umzugschaos zu Wort.

In ihrer Instagram-Story gab Janni jetzt einen Einblick in ihren Alltag auf der Urlaubsinsel: "Bei uns ist momentan echt noch komplett landunter!" Sie habe jedoch gehört, dass Veränderungen immer eine Talsohle durchlaufen, ehe es besser wird: "Ich glaube, wir sind grad echt noch in diesem Sandwich in der Mitte gefangen, ich weiß es nicht..."

Zurzeit leben Janni und Peer mit ihren Kids noch im Hotel. Dass sie ihre Finca noch nicht bezogen haben, liege vor allem am fehlenden Zaun, der noch um den Pool gezogen werden müsse, erklärte die Blondine: "Der war uns extrem wichtig, denn mit Kindern passiert da schneller was, als man denkt. Wir haben schon so viele Horrorgeschichten gehört von Leuten, die hier einen Pool haben."

