Pietro Lombardi (29) kann diese Gefühle wohl noch nicht so richtig einordnen. Im Liebesleben des Sängers lief es zuletzt nicht so richtig rosig – auch wenn aktuell gemunkelt wird, dass er und seine Ex Laura Maria Rypa (26) sich wieder besser verstehen. Dafür hat seine kleine Schwester Sara ihr großes Glück längst gefunden. Sie hat sich schon 2019 mit ihrem Freund verlobt. Jetzt hat das Paar auch Nägel mit Köpfen gemacht und "Ja" gesagt. Pietro hat bei der Zeremonie Bauchschmerzen – vor Glück?

In seiner Instagram-Story hatte der Wahlkölner schon gestern am späten Abend angekündigt, dass er unterwegs in seine Heimat Karlsruhe ist. Dort ist er zur Hochzeit seiner jüngeren Schwester eingeladen. Am großen Tag postete der "Kämpferherz"-Interpret jetzt eine kurze Sequenz, die seinen Fans einen Mini-Einblick in die Zeremonie gibt. Sara und ihr Liebster sitzen der Standesbeamtin gegenüber und schwören sich die ewige Liebe. "Wenn die kleine Schwester heiratet – Magenschmerzen", schrieb Pie dazu. Ob er damit meint, dass er Bauchschmerzen vor lauter Glücksgefühlen bekommt oder ihm noch etwas anderes durch den Kopf geht? Der Musiker ließ das zunächst offen.

Tatsächlich erleichtert es den DSDS-Star aber, dass er am Hochzeitstag seines Familienmitglieds mit keiner bösen kosmetischen Überraschung aufgewacht ist. "Heute habe ich Glück. Stellt euch vor, ich wäre gestern eingeschlafen und hätte heute einen dicken Pickel auf der Nase. Gott sei Dank ist es nicht passiert", witzelte er in seiner Story.

