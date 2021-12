Wie geht es Katie Price (43) nach ihrer Gerichtsverhandlung? Die Reality-TV-Bekanntheit hatte im September einen schlimmen Autounfall verursacht – und das unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Am Mittwoch wurde nun das offizielle Urteil über die Zukunft des TV-Stars gefällt: Die Britin muss für ihre Alkoholfahrt nicht ins Gefängnis. Stattdessen muss Katie nun eine 16-wöchige Bewährungsstrafe absitzen. Jetzt meldete sich die fünffache Mutter erstmals selbst zu Wort.

In ihrer Instagram-Story verkündete die 43-Jährige: "Ich möchte meiner Familie danken. Meinen Kindern, meiner Mutter, meinem Vater, meiner Schwester, meinem Bruder, meinem Partner Carl, Leigh und meinen Freunden, die mich in den vergangenen Monaten unterstützt haben." Die Influencerin durchlebe aktuell eine schwere Zeit und sie verspüre heute sehr viel Reue, was ihr Handeln in den vergangenen Monaten angeht. "Ich bin so dankbar, dass niemand verletzt wurde", merkte sie an. Sie sei sich nun darüber bewusst, dass sie durch ihre Taten nicht nur einer anderen Familie hätte schaden können, sondern auch ihrer eigenen.

"Jetzt fokussiere ich mich darauf, gesund zu werden", gab Katie bekannt. Dazu wolle sie sich nun mit ihrer Familie und ihren Freunden umgeben. Sie wolle jetzt vor allem daran arbeiten, ihre Trigger besser kontrollieren zu können, um in Zukunft niemandem mehr zu schaden. "Das wird ein langer Prozess für mich und es ist etwas, an dem ich den Rest meines Lebens arbeiten werde", hielt sie fest. Abschließend bedankte sie sich bei ihren Fans für die zahlreichen aufbauenden Nachrichten, die sie erhalten habe.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter Amy und ihrer Schwester Sophie, November 2021

Getty Images TV-Star Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

