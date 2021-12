Brachte diese Aussage das Fass zwischen Prinz Harry (37) und seinem Bruder Prinz William (39) etwa zum Überlaufen? Bereits vor Jahren hat sich das Verhältnis zwischen den Söhnen von Prinzessin Diana (✝36) verschlechtert. Einige Experten sind sich sicher, dass die Frauen der beiden Männer, Herzogin Meghan (40) und Herzogin Kate (39), eine Rolle dabei spielen. Besonders als Meghan in Harrys Leben trat, soll es gekracht haben. Damals soll es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Bruder William gekommen sein!

In seinem Buch "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan" beruft sich Christoph Andersen auf Quellen innerhalb des Palastes. Diese bestätigen, dass es bereits im September 2017 zu einem Streit gekommen sein soll, als Harry verriet, dass er Meghan einen Antrag machen möchte. Sein Bruder William konnte mit dieser – in seinen Augen – voreiligen Entscheidung nichts anfangen. "Prinz Harry war so aufgebracht, als sein älterer Bruder, Prinz William, seine schnelllebige Romanze mit Meghan Markle infrage stellte, dass er schrie: 'Was glaubst du eigentlich, wer du bist?‘", schreibt Andersen in seinem Werk.

William soll daraufhin entgegnet haben: "Warum die Dinge überstürzen?" Der 39-Jährige habe damals sogar noch seinen Vater Prinz Charles (73) und seinen Onkel Earl Spencer mit ins Boot geholt, um die beiden älteren Männer zu Harrys Entscheidung zu befragen. Eine Aktion, die Harry alles andere als gut gestimmt haben soll – der Rotschopf reagierte "wütend darüber, dass sein Bruder aktiv versucht, andere in seine persönlichen Angelegenheiten einzumischen".

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Kensington-Palast, 2021

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de