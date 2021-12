Zendaya (25) zeigt Mut zur Veränderung! Die Schauspielerin machte in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem durch ihr Liebesleben auf sich aufmerksam: Seit Kurzem stehen die Beauty und ihr Spider-Man-Kollege Tom Holland (25) zu ihrer jungen Liebe. Nun sorgte die Brünette aber mit etwas anderem für Aufsehen: Die US-Amerikanerin trägt jetzt eine neue Frisur – Zendaya hat sich von ihrer Haarpracht getrennt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige ein Spiegelselfie, auf dem sie ihre neue Frisur präsentiert: Zendaya hatte offenbar keine Lust mehr auf ihre lange Mähne. Sie hat nun nämlich deutlich kürzere, leicht rötliche Haare. "Es war Zeit für Veränderung", schrieb die Sängerin zu der Aufnahme. Und dem Foto nach zu urteilen scheint sie mit dieser Entscheidung auch sehr zufrieden zu sein.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Zendaya mit ihrem Look herumexperimentiert. Auf der "Spider-Man: No Way Home"-Premiere erschien die Tänzerin mit Cornrows. Bei den Grammy Awards 2016 trug sie sogar einen kurzen blonden Vokuhila.

Getty Images Zendaya Coleman, Schauspielerin

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Getty Images Zendaya im Februar 2016 in Los Angeles

