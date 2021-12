Sie hat genaue Vorstellungen! Vor wenigen Monaten überraschte Simone Thomalla (56) ihre Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Die Schauspielerin hat sich nach zwölf Jahren einvernehmlich von ihrem Freund Silvio Heinevetter (37) getrennt. Seitdem genießt die Mutter von Sophia Thomalla (32) ihr Single-Dasein in vollen Zügen. Gegen einen neuen Partner an ihrer Seite hätte sie aber auch nichts. In einem Interview verrät Simone nun, wie dieser sein soll!

Im Gespräch mit Bild am Sonntag spricht die 56-Jährige offen über ihre Vorstellung von ihrem Traummann. "Nur weil ich nach außen stark wirke, wünsche ich mir doch aber genauso einen Partner, bei dem ich auch mal das Zepter aus der Hand legen kann und der mir sagt, wo es langgeht. Ich brauche niemanden, der sieben Tage in der Woche an meiner Seite ist", erklärt das TV-Gesicht und fügt hinzu: "Und ganz wichtig ist mir, aufkommende Pro­bleme sofort miteinander zu besprechen. Nur Redenden kann geholfen werden!"

Doch nicht nur Wünsche in Bezug auf einen neuen Partner äußert Simone, die Schauspielerin reflektiert auch, woran ihre letzten Beziehungen gescheitert sind. "Oft war die Schnittmenge der gemeinsamen Zeit leider viel zu klein, was grundsätzlich für jede Beziehung irgendwann zum Aus führen kann", erzählt sie weiter. Den Kopf in den Sand stecken will die Leipzigerin aber nicht – eine neue Liebe komme nämlich oftmals überraschender als man denkt.

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2010

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla im November 2020

Instagram / simonethomalla Sophia und Simone Thomalla im Dezember 2020

