Dieser Ex unterstützt Simone Thomalla bei "Let's Dance"

Simone Thomalla (60) kämpft aktuell bei Let's Dance um den Sieg. Unterstützung im Studio bekam sie dabei schon von ihrer Tochter Sophia Thomalla (35). Aber außerhalb drücken ihr viele ebenfalls die Daumen. So auch einer ihrer Ex-Partner. Schauspieler Sven Martinek (61), der zwischen 1995 und 1999 mit Simone liiert war, ruft sogar regelmäßig für ihr Weiterkommen an. "Natürlich rufe ich für Simone an. Das mache ich jeden Freitag", freut Sven sich im Interview mit dem Magazin Die 2. Von der Leistung seiner Verflossenen ist der ehemalige Alarm für Cobra 11-Darsteller ganz begeistert: "Simone macht das wirklich großartig – das schreibe ich ihr auch."

Vergangenen Freitag feierte Simone sogar ihren 60. Geburtstag im "Let's Dance"-Studio. Zu diesem besonderen Anlass saß Tochter Sophia zum ersten Mal in dieser Staffel im Publikum. Auf dem Parkett gab die Schauspielerin dann zusammen mit Partner Evgeny Vinokurov (34) eine emotionale Rumba zum Besten. Mit dem Tanz verbindet sie eine Menge, denn vor 15 Jahren tanzte Sophia die gleiche Choreografie und bekam sogar die Höchstpunktzahl. Bei Mama reichte es nur für magere 16 Punkte. Sophia war von der Darbietung trotzdem tief berührt. "Selbst ich werde da sentimental", meinte die sonst so toughe Moderatorin zu RTL.

Dass auch Sven Simone unterstützt, dürfte viele Fans nicht überraschen. Die beiden verbindet trotz ihres Liebes-Aus' eine enge Freundschaft. Das ist nicht selbstverständlich, denn diese Freundschaft mussten sie sich erst erarbeiten. Vergangenes Jahr erzählte die "Frühling"-Darstellerin im Interview mit Bunte: "Natürlich haben wir nicht gleich nach der Trennung den Schalter umgelegt und sind Hand in Hand als Freunde weitergelaufen. Es war eine Weile auch totale Funkstille, aber dann haben wir uns wieder angenähert, geredet und so ist langsam die Freundschaft gewachsen." Beide haben jetzt auch eine neue Liebe gefunden: Sven mit seiner Partnerin Bianca Rütter und Simone mit ihrem René.

Andreas Rentz/Getty Images Sven Martinek und Simone Thomalla

Getty Images Simone und Sophia Thomalla

