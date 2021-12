Auch im britischen Königshaus läuft nicht immer alles rund! Probleme gehören bei der Queen (95) genauso zur Tagesordnung wie ihre Teestunde. Ihr Sohn Prinz Andrew (61) sorgte beispielsweise in den vergangenen Jahren mit einer möglichen Involvierung in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) für Unruhe. Auch das Enthüllungsinterview von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) rückte den royalen Palast in ein schlechtes Licht. Für schwierige Angelegenheiten dieser Art hat die Queen allerdings ein Geheimrezept!

Die Elizabeth-Biografin Ingrid Seward berichtete gegenüber People: "Sie lässt nicht zu, dass die Dinge auf sie einprasseln. Sie ist geistig diszipliniert, und das hat ihr in diesen 70 Jahren geholfen." Außerdem habe die Monarchin scheinbar die Fähigkeit, ihr persönliches und öffentliches Leben gezielt voneinander abzugrenzen. "Im Grunde legt sie die Dinge in eine Schachtel und sagt zum Beispiel, 'das kann am Donnerstag erledigt werden'", erklärte Ingrid im Interview.

Zu dem muss die Mutter von Prinz Charles (73) unschöne Angelegenheiten auch nie alleine bewältigen – denn sie hat helfende Hände von allen Seiten. So sollen beispielsweise Mabel Anderson, das ehemalige Kindermädchen ihrer Nachkommen und Paul Whybrew, ihr Lieblingshöfling zu ihrem Kreis des Vertrauens gehören. "Sie sind eine Stütze für die Königin. Menschen, mit denen sie lachen und über die Probleme des Tages sprechen kann", verriet ein Insider.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew im Sommer 2017

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de