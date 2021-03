Queen Elizabeth II. (94) und Prinz William (38) sind offenbar "not amused"! Denn die royalen Aussteiger Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) führten ein Enthüllungsinterview mit der Moderatorin Oprah Winfrey (67), welches am Sonntag ausgestrahlt wird. Die Welt hält den Atem an, da Meghan bereits im Trailer angekündigt hatte, über ihr Leben in der britischen Königsfamilie auszupacken. Die Queen und William sollen von der Ausstrahlung des Gesprächs keineswegs begeistert sein!

Eine Quelle verriet US Weekly, dass die Monarchin und ihr Enkel "wütend" sein sollen. "Sie haben das Gefühl, dass die gesamte königliche Familie unfair dargestellt wird, wenn [Harry und Meghans] Seite der Geschichte dargestellt wird", fährt der Insider fort. Anscheinend wollen die Royals das aber nicht einfach so hinnehmen – Queen Elizabeth II. trommelt nämlich den Großteil der restlichen Familie zusammen: William und dessen Frau Herzogin Kate (39), Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) sowie Gräfin Sophie (56), die Frau von Prinz Edward (56), finden sich zu einer TV-Sondersendung zusammen, um das Vereinigte Königreich zu zelebrieren – diese wird kurz vor dem Interview ausgestrahlt werden soll.

Zwischen Harry und William soll es schon länger kriseln – diese Situation würde ihre Beziehung besonders stark belasten, wie die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber Sky News betont. Und das hätte deren verstorbene Mutter sicherlich traurig gemacht, erklärt die Journalistin: "Ich kannte Prinzessin Diana und sie sprach mit mir auch über ihre Jungs – und das ist wirklich das Letzte auf der Welt, was sie gewollt hätte – diese Kluft zwischen ihren Jungs."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Getty Images Die britischen Royals beim 50. Jubiläum des Prinzen von Wales

Getty Images Prinzessin Diana, 1996

