Désirée Nick (65) ist eine starke und unabhängige Frau! Die selbst ernannte spitzeste Zunge Deutschlands geht schon seit Langem als Single durchs Leben – und verzichtet laut eigenen Aussagen sogar seit sage und schreibe zehn Jahren auf Sex. Traurig ist die Kultblondine über diese Umstände keineswegs. Aber bei welchem Typ Mann wird Désirée eigentlich so richtig schwach? Die Unterhaltungskünstlerin plauderte jetzt aus dem Nähkästchen...

Im Rahmen eines Live-Talks auf zweisam.de – einer Datingplattform für Ü50-Singles – erklärte Désirée jetzt, was ihr Traummann mitbringen muss. "Auf jeden Fall Humor und finanzielle Unabhängigkeit", betonte die Blondine und fügte hinzu: "Es wäre auch ganz schön, wenn ein Mann, der in unsere Familie kommt, zu meinem Sohn passt, denn ich bin Mutter." Der Promi-Status oder das Aussehen eines Mannes interessiere die 65-Jährige hingegen nicht. "Was bei einem Mann meiner Kategorie zählt, ist die Persönlichkeit!", stellte sie vielmehr klar.

Doch an den künftigen Mann an ihrer Seite hat Désirée dann doch noch so ein paar zusätzliche Erwartungen: Die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2004 wünsche sich einen Mann, der kochen kann, den Tisch denkt und sich zudem auch noch mit Wein auskennt. Außerdem sollte er nicht zu alt, aber auch nicht zu jung sein.

Anzeige

Getty Images Désirée Nick in Berlin

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Unterhaltungskünstlerin

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de