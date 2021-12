Sie hat einfach ihren persönlichen Jackpot gezogen! Liz Kaeber (29) und Nick Maerker sind seit über drei Jahren verheiratet. Seine Liebe hält das Paar zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, doch in letzter Zeit zeigen sich die zwei verliebter denn je im Netz. Und das hat wohl auch einen ganz besonderen Grund: Für Liz gibt es nämlich nur einen Richtigen und das ist niemand Geringeres als Nick!

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, warum das so ist. Liz hat da eine deutliche Antwort parat. "Es gab keinen Jungen, der mehr in meinem Gedanken war, als Nick. Niemand hat mich jemals so fasziniert", schwärmt sie von ihrem Ehemann. Sie habe auch andere Partner gehabt, doch Nick ging ihr nie aus dem Kopf. Insgesamt drei Anläufe hat das Paar gebraucht, um zu erkennen, dass es füreinander bestimmt ist.

"Letztlich war es genauso richtig, wie es eben gelaufen ist. Wir haben beide noch unsere Erfahrungen machen können. Umso sicherer waren wir uns nun für die gemeinsame Zukunft", erklärt die Influencerin weiter. Wusste ihr, dass Liz und Nick insgesamt drei Anläufe brauchten? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Ehemann Nick Maerker im August 2021

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Mann Nick Maerker

Anzeige

Instagram/nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de